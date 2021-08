Kürzere Gültigkeitsdauer von Tests in Tirol „derzeit nicht angedacht“

Wien, Innsbruck – In Wien werden künftig Coronatests weniger lang als 3G-Nachweis gültig sein als bisher. Ab September sind in Wien Antigen-Schnelltests nur mehr 24 statt bisher 48 Stunden gültig. Bei PCR-Tests wird die Frist von 72 auf 48 Stunden reduziert.

Allerdings gelte es auch die unterschiedlichen Lebensumstände in den einzelnen Bundesländern zu berücksichtigen. „Ein Konzept aus Wien ist nicht immer 1:1 auf alle Bundesländer übertragbar, da braucht es möglicherweise Adaptierungen“, so der Haslauer-Sprecher in Hinblick auf die logistisch klar aufwendigere Testinfrastruktur am Land.