Vermisstensuche nach Flut in Höllentalklamm in Bayern wird fortgesetzt

Grainau – Einsatzkräfte setzen am Mittwoch die Vermisstensuche nach der Flutwelle an der Höllentalklamm fort. „Die Suche läuft gerade“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Das Team habe sich um 8 Uhr getroffen, neue Erkenntnisse gebe es bislang nicht. Die zunächst für Montag geplante Suche war wegen hoher Pegelstände nach dem Regen am Wochenende verschoben worden.