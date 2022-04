Das große Popkultur-Quiz: Mitmachen und Karten für den Tagebuch Slam gewinnen

Innsbruck – Viel zu lang war die Corona-bedingte Bühnenpause für Diana Köhle. Vor gut neun Jahren – am 5. April 2013 – veranstaltete die gebürtige Nassereitherin ihren ersten Tagebuch Slam. Dabei holt sie das wohl Privateste auf die Bühne – Tagebücher: Sowohl Köhle selbst als auch andere Mutige lassen an ihrer Vergangenheit teilhaben.

Das Mitfühlen, -leiden und vor allem -lachen begeistert. Mittlerweile hat sie sich damit in ganz Österreich einen Namen gemacht – und zwei Bücher mit den besten Zitaten veröffentlicht. Unzählige Auftritte und eine unerwünschte Pause später kehrt Köhle nun auch in Tirol wieder auf die Bühne zurück – und zwar im Innsbrucker Treibhaus.

Der erste Termin am 23. März war ausverkauft, den zweiten am 3. April musste Diana Köhle prompt absagen, weil sie mit Corona im Bett lag. Ein Ersatztermin steht aber bereits fest: Am 27. April lesen wieder vier Kandidatinnen und Kandidaten aus ihren alten Tagebüchern vor.

Mutige sind immer willkommen: „Eine neue Kandidatin aus Tirol ist am 27. dabei, eine fährt extra aus Wien her – zwei suche ich noch", erzählt Köhle. Zur Rückkehr auf die Bühne dürfen wir 2x2 Karten verlosen.

