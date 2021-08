ÖVP beim Klimawandel in der Gruppe „Zweifelnde mit Macht“

Der Wille ist bei der ÖVP beim Thema Klimaschutz „nicht so groß, wie man vermuten würde“, heißt es seitens des IHS.

Wien – Eine Klimawandel-Landkarte soll sowohl die Kräfteverteilung der Akteure in Österreich als auch ihre zum Teil äußerst gegensätzlichen Interessen aufzeigen. Ein Ergebnis: der diesbezügliche Wille ist bei der ÖVP insgesamt „nicht so groß, wie man vermuten würde“, sagte Katharina Gangl vom Institut für Höhere Studien (IHS) bei der Kartenpräsentation am Mittwoch. Zudem ortete sie eine ideologisch geprägte Diskussion beim Klima.