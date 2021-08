Einbruch in Stummer Hofladen: Täter wurde offenbar gestört

Stumm – In der Nacht auf Mittwoch brach ein Unbekannter in einen Hofladen in Stumm ein. Der Täter zerschlug eine Fensterscheibe und stieg in das Gebäude in der Ahrnbachstraße ein. Anschließend brach er das massive Schloss an der Kasse auf. Der Einbrecher erbeutete mehrere hundert Euro in bar.