Unfälle in Innsbruck-Land: Rennradfahrer und Motorradlenker schwer verletzt

Telfs, Kematen – Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Mittwochvormittag bei Unfällen in Telfs und Oberperfuss verletzt worden. Gegen 9.20 Uhr wollte der Lenker eines Klein-Lkw in Telfs nach links abbiegen, hielt deshalb an und blinkte. Anschließend rollte er weiter. Ein 54-jähriger Deutscher auf seinem Motorrad (mit einer 53-Jährigen am Beifahrersitz) versuchte noch auszuweichen, schaffte das jedoch nicht mehr rechtzeitig. Der Deutsche stieß mit dem Klein-Lkw des 49-jährigen Österreichers zusammen.