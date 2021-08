Kurze Unachtsamkeit: Auto fuhr bei Reith auf Transporter auf

Reith im Alpbachtal – Reichlich Blechschaden gab es am Mittwoch bei einem Auffahrunfall bei Reith im Alpbachtal. Ein 30-Jähriger fuhr gegen 10.30 Uhr mit einem Transporter auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Strass. Als er links abbiegen wollte, setze er den Blinker und hielt an. Ein hinter ihm fahrender 47-Jähriger war laut Polizei kurz unachtsam und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr mit seinem Auto auf den stehenden Kleinlaster auf.