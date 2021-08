Radfahrer stürzte mit E-Bike in Alpbach und erlitt schwere Kopfverletzungen

Alpbach – Am Mittwochnachmittag ist in Alpbach ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Der 58-Jährige war auf einer Gemeindestraße in Richtung Dorfmitte unterwegs. Auf einer schmalen und abschüssigen Straße kam ihm ein Pkw entgegen. Der Deutsche wich auf den Gehsteig aus. Als das Auto vorbei war, wollte er wieder auf die Straße zurück lenken. Dabei stürzte er und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu, berichtet die Polizei.