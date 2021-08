Deal fixiert: Tiroler Eglo Leuchten kauft Licht-Pionier Bartenbach

Pill, Aldrans – Der Tiroler Wohnraumleuchten-Hersteller Eglo hat die Mehrheit der Anteile am heimischen Lichtplanungsunternehmen Bartenbach übernommen. Am Dienstag wurden die Verträge unterzeichnet. Bartenbach bleibe auch in Zukunft mit allen 100 Mitarbeitern eigenständig am Standort in Aldrans, sagte Eglo-Vorstandschef René Tiefenbacher exklusiv gegenüber der TT. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kauf sei aus strategischen Gründen erfolgt.