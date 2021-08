Umbau des Innsbrucker Stadtmarketings: Kritik an Willi

Innsbruck – An dem Abgang des langjährigen Innsbrucker Stadtmarketingleiters Bernhard Vettorazzi ist in den Augen der FPÖ der Bürgermeister schuld. Georg Willi habe ihn „abmontiert“, sagt Vizebürgermeister Markus Lassenberger. Dabei habe Willi „augenscheinlich Schützenhilfe vom TVB erhalten, denn ohne den Tourismusverband hat ja die Stadt als Gesellschafter nicht die Mehrheit in der Gesellschafterversammlung“, so Lassenberger.