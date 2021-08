Wohnmobile sorgen beim Innsbrucker Tivolischwimmbad für Ärger

Wohnwagen-Fahrer nutzen die Chance, dass an der Westseite des Tivoli über Nacht große Gratis-Parkplätze zur Verfügung stehen.

Innsbruck – Abend für Abend steuern Wohnmobil- und Campingbus-Fahrer die Westseite des Tivolischwimmbads in Innsbruck an. Es dürfte sich unter den Campern herumgesprochen haben, dass man in der Purtschellerstraße – komfortabel auf relativ großen Parkplätzen – von 19 bis 9 Uhr gratis parken kann. Die Anrainer haben damit keine Freude, zumal die Zahl der parkenden Urlaubsfahrzeuge immer höher werde, wie Evelyn Markt, unmittelbare Anrainerin, gegenüber der TT ausführt.