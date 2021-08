Lienz: Umspannwerk und Leitungen werden saniert

Nußdorf-Debant – Es ist inzwischen schon ein Jahr vergangen, seit im Umspannwerk in Nußdorf-Debant ein neuer 380/220-Kilovolt-Transformator in drei riesigen Blöcken angeliefert und aufgestellt worden ist. Erst vor wenigen Tagen ist dieser Spannungswandler, mit einem Gewicht von 816 Tonnen einer der größten seiner Art in Österreich, in Betrieb genommen worden. Der Transformator alleine kostete 7,5 Millionen Euro. Insgesamt investiert die Austrian Power Grid AG (APG), Österreichs unabhängiger Stromnetzbetreiber, der das überregionale Stromtransportnetz steuert und verantwortet, in die Infrastruktur im Bezirk Lienz 30 Millionen Euro. Ende nächsten Jahres sollen diese Arbeiten abgeschlossen werden, die gesamte Bauzeit beträgt sechs Jahre.