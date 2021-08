Ausbau begonnen: Ortswärme in St. Johann wächst

Die Erweiterung des Fernwärmenetzes in der Marktgemeinde St. Johann wird sich mit rund 4,2 Millionen Euro zu Buche schlagen.

St. Johann i. T. – Die Ortswärme St. Johann in Tirol GmbH trifft bereits Vorbereitungen zur Fernwärme- und Glasfaserbreitband-Erschließung des geplanten Gewerbegebietes Unterbürg sowie des Areals der ehemaligen Klausnersäge. Erste Bauarbeiten dafür wurden kürzlich am Bruckner- und Taxaweg begonnen.

Zur Bereitstellung der künftig zusätzlich benötigten Energiemenge im Gewerbegebiet Unterbürg und in der Velbenstraße ist es erforderlich, im Bestandsnetz Ergänzungs- und Verstärkungsleitungen zu errichten. Die abgegebene Wärmemenge im Jahr 2020 betrug 58,3 Millionen Kilowattstunden.

Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten dafür hauptsächlich im Bereich der Panorama Badewelt (Pass-Thurn-Straße), des Taxaweges und des Brucknerweges ausgeführt werden. Zusätzlich sind auch in der Innsbruckerstraße kleinräumige Bauarbeiten geplant. „Die Gesamtlänge der heurigen Bauabschnitte beträgt rund 1000 Meter“, erklärt Ortswärme-Geschäftsführer Fritz Obernauer.

Nach der Winterpause soll bis Ende Oktober 2022 der Großteil der Netzneuerschließungen in der Innsbrucker- und Velbenstraße sowie am Römerweg und Richtung Gewerbegebiet Unterbürg erfolgen. Rund 2000 Meter ist die Hauptleitung lang.

„In den letzten Jahren ist das Interesse nach Fernwärme vor allem in der Velbenstraße immer größer geworden, sodass der Bedarf im Zuge der Erschließung von Unterbürg in diesem Straßenzug nun auch gedeckt werden kann“, berichtet Obernauer.

Im Gewerbegebiet Unterbürg und am Areal der ehemaligen Klausnersäge, welche sich seitens der Gemeinde und eines Bauträgers in Projektentwicklung befinden, werden die Erschließungsarbeiten durch die Ortswärme zurzeit in enger Abstimmung mit den jeweiligen Projektbetreibern ausgeführt.