Hoffnung für Touristiker: Sommer in Tirol besser als 2020

Die heurige Sommersaison läuft in Tirol nicht schlecht.

Innsbruck – Kaum eine andere Branche wurde durch die Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen und Lockdowns so massiv getroffen wie der Tiroler Tourismus. Im Vorjahr der abrupte Abbruch der Wintersaison Mitte März, dann nach einem halbwegs zufriedenstellenden Sommer (die Nächtigungen gingen trotzdem um ein Drittel von 22,16 auf 15,79 Millionen zurück) die mehrmonatige Zwangspause von Ende Oktober bis ins heurige Frühjahr.

Dass auch der heurige Sommer nicht an frühere Zahlen heranreichen kann, war Experten und Branchenvertretern von Anfang an klar. Mit umfangreichen Sicherheitskonzepten und 3-G-Regel gelang aber ein sehr gutes Comeback ohne größere Cluster und vielfach gutem Feedback der Urlauber, wenngleich die Branche weiterhin etwa unter dem Einbruch bei Fernreisen oder Kongressen leidet, was vor allem die Städte wie auch Innsbruck trifft.