Tirols Touristiker hoffen, dass Reisewarnung Geschichte ist

Innsbruck – Deutschland hat die Wende vollzogen. Dieses Mal in der Corona-Politik. Wie berichtet, verabschiedet sich die deutsche Bundesregierung vom Inzidenzwert als dem Indikator in der Pandemie. Die gesetzlich festgeschriebenen Inzidenzwerte werden gestrichen, die Hospitalisierung zählt.

Die 50 als Maß der Dinge sind damit Geschichte. Monatelang hatte Deutschland, wenn Regionen oder Länder die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 überschritten hatten, Regionen als Risikogebiet eingestuft, Reisewarnungen verhängt und die, die sich in solch ein Gebiet wagten, mussten bei der Heimkehr in Quarantäne. Damit war der Totalausfall der Wintersaison, und nicht nur der, besiegelt.

Ähnlich sieht es ÖVP-Tourismussprecher Mario Gerber. „Endlich wurde unsere Forderung in unserem wichtigsten Kernmarkt gehört.“ Er hofft, dass viele Länder nachziehen und die Hospitalisierung in den Mittelpunkt rückt. Der Appell richtet sich auch an Parteifreund und Kanzler Sebastian Kurz.