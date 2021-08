„Ich töte euch, ich töte euch“: 15 Jahre Haft für Mordversuch in Wörgl

Innsbruck – Was passiert ist, tue ihm leid, die 19-jährige Stieftochter sei da mit hineingezogen worden. Es sollte niemand verletzt werden, beteuerte der 60-jährige Angeklagte. Tatsächlich jedoch löste das, was sich am 26. Februar dieses Jahres gegen 21.30 Uhr bei einem Auto vor einer Wohnung in Wörgl abgespielt hat, zunächst einen Polizeieinsatz aus, führte gestern zur Verhandlung am Landesgericht in Innsbruck wegen versuchten Mordes – und endete schließlich mit einem nicht rechtskräftigen Schuldspruch für den 60-jährigen Serben: 15 Jahre Gefängnis.