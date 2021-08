Anschlag in Kabul: Mehrere Tote, darunter Kinder und US-Soldaten

Dieser Vater und seine Kinder haben es geschafft: Sie werden nach Kuwait geflogen. © RYAN BROOKS

Kabul – Bei einem Abschlag beim Flughafen von Kabul sind am Donnerstag mehrere Menschen getötet worden. Dutzende weitere Personen wurden verletzt. Das US-Verteidigungsministerium sprach von einer "komplexen Attacke" und berichtete, dass auch Amerikaner zu Schaden gekommen seien. Laut Außenministerium sind keine Österreicher unter den Opfern. Die Evakuierung der verbliebenen Österreicher wird immer schwieriger, nachdem Länder wie Deutschland ihre Evakuierungsflüge beendet haben.

Bei dem Anschlag am Flughafen Kabul wurden laut der Nichtregierungsorganisation Emergency mindestens sechs Menschen getötet. Mehr als 60 weitere seien verletzt worden, teilte die NGO, die ein Krankenhaus vor Ort betreibt, mit. Ein Vertreter der Taliban sprach zunächst von 13 Toten, darunter mehrere Kinder sowie Taliban-Mitglieder. Später sagte Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid von mindestens 52 Verletzten. Es habe auch Tote gegeben, allerdings sei die Zahl noch unklar.

Bei dem Anschlag wurden nach Angaben der US-Regierung auch mehrere amerikanische Soldaten getötet worden. Das teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag mit, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Mehrere US-Soldaten seien verletzt worden, auch mehrere Afghanen seien der Attacke zum Opfer gefallen.

Die Vereinten Nationen sprechen nach dem Anschlag in Kabul von mehreren Toten und Verletzten. UN-Generalsekretär António Guterres "verurteilt diesen Terroranschlag, bei dem eine Reihe von Zivilisten getötet und verletzt wurden, und spricht den Familien der Getöteten sein tief empfundenes Beileid aus", sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Donnerstag. Es gebe bisher keine Informationen zu Hintergründen der "abscheulichen" Tat.

📽️ Video | Akute Terrorgefahr in Kabul

IS-Ableger soll hinter Anschlag stecken

Die US-Regierung ging davon aus, dass die Extremisten-Gruppe IS-Chorassan, der afghanische Ableger des Islamischen Staats, hinter dem Angriff am Kabuler Flughafen steckt. Das sagte ein Insider, der mit Unterrichtungen des Kongresses vertraut war.

Vor dem Flughafen hat es nach ersten Erkenntnissen zwei Explosionen gegeben - eine an einem der Flughafentore und eine bei einem nahe gelegenen Hotel. Ein auf Twitter geteiltes Bild, das offenbar vom Inneren des Flughafengeländes aufgenommen wurde, zeigte eine große Rauchwolke. Der lokale Fernsehsender ToloNews veröffentlichte auf Twitter Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Verletzte in Schubkarren transportiert werden. Ein Augenzeuge erzählte dem TV-Sender, die Explosion sei sehr stark gewesen. Manche Menschen seien ins Wasser - an einem Gate ist ein langer Wassergraben - und mehrere ausländische Soldaten zu Boden gefallen. Er habe auch Tote gesehen.

Tausende Menschen wurden bereits evakuiert, andere warten noch unter extrem gefährlichen Bedingungen. © DONALD R. ALLEN

Entsetzte internationale Reaktionen nach Anschlag Der Anschlag am Flughafen von Kabul hat am Donnerstag für entsetzte internationale Reaktionen geführt. Die Spitzen der EU riefen zu einer entschlossenen Fortsetzung des Kampfes gegen den Terrorismus auf. "Die internationale Gemeinschaft muss eng zusammenarbeiten, um ein Wiederaufflammen des Terrorismus in Afghanistan und an anderen Orten zu verhindern", forderte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. EU-Ratspräsident Charles Michel kommentierte: "Wir müssen sicherstellen, dass die derzeitige Instabilität nicht zu einer Wiederholung des Terrorismus führt." Beide forderten zudem, alles zu tun, um die Sicherheit der Menschen am Flughafen von Kabul zu gewährleisten. Ein sicherer Zugang bleibe unverzichtbar, so Michel. Ähnlich äußerte sich auch EU-Parlamentspräsident David Sassoli. Er schrieb über Twitter: "Die EU-Staaten müssen die Kraft finden, die europäischen Bürger und diejenigen, die sich bedroht fühlen, in Sicherheit zu bringen." Der Anschlag wurden von den EU-Spitzen als feige, menschenverachtend und grausam verurteilt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich entsetzt über die jüngsten Ereignisse in der afghanischen Hauptstadt. "Ich verurteile den grausamen Terroranschlag vor dem Flughafen Kabul auf das Schärfste", teilte er am Donnerstag mit. Priorität der NATO bleibe es, möglichst schnell möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Seine Gedanken seien bei allen Betroffenen des Anschlags und ihren Angehörigen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einem "absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation". Sie gehe davon aus, dass es in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen oder mehrere Selbstmordanschläge gegeben hat.

Das US-Verteidigungsministerium trat indes Befürchtungen entgegen, die Evakuierungsflüge der USA am Flughafen in Kabul könnten bereits mehrere Tage vor dem geplanten Abzug der amerikanischen Truppen enden. "Die Evakuierungsoperationen in Kabul werden nicht in 36 Stunden abgeschlossen sein", twitterte Pentagon-Sprecher John Kirby. Die USA wollten bis zum Ende der Mission weiter "so viele Menschen wie möglich evakuieren". Bis zum Monatsende am kommenden Dienstag wollen die USA ihre Truppen aus Kabul abziehen. Laut US-Angaben wurden am Mittwoch rund 13.400 Personen aus Afghanistan ausgeflogen. Damit steigt die Zahl der von den USA und ihren Alliierten seit dem 14. August evakuierten Menschen auf rund 95.700.

Evakuierungen enden

Deutschland flog unterdessen 150 weitere Menschen aus Kabul aus. Der Flug ist einer der letzten Evakuierungsflüge der deutschen Bundeswehr. Sie wollte am Donnerstag mit vier Flugzeugen Menschen aus Kabul ausfliegen. Bis Freitag sollten dann auch die militärischen Kräfte weitgehend abgezogen sein. Frankreich will ab Freitagnachmittag keine Schutzsuchenden mehr evakuieren.

Auch Spanien beendet am Freitag seine Evakuierungsfluge. Zudem stellen die Niederlande die Evakuationen ein. „Dies ist ein schmerzhafter Moment“, erklärte die Regierung in Den Haag in einem Brief an das Parlament. „Die Niederlande sind heute durch die Vereinigten Staaten informiert worden, dass sie abziehen müssen“, heißt es in dem Schreiben. Der letzte niederländische Flug sollte später am Donnerstag stattfinden.

Belgien, Polen und Dänemark haben die Evakuierung von Menschen aus Afghanistan bereits beendet. Auch Ungarn hat seine zwei Militärmaschinen, die an den Evakuierungen beteiligt waren, abgezogen.

Schallenberg: Dutzende warten auf Ausreise

In Afghanistan warten nach Angaben von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) „noch zwei, drei Dutzend“ Menschen mit afghanischen Wurzeln auf die Ausreise nach Österreich. „Es melden sich fast täglich neue“, sagte Schallenberg am Mittwoch in der ORF-„ZiB2“. Es sei sein Ziel, jeden Österreicher und jeden, der einen Aufenthaltstitel für Österreich habe, sobald wie möglich aus dem Land herauszukriegen, sagte Schallenberg. 87 Menschen seien bereits herausgebracht worden.

📽️ Video | Schallenberg über Evakuierungen

Für Afghanistan gelte seit Jahren die höchste Reisewarnstufe, so Schallenberg weiter. „Wir haben dringend davon abgeraten, dort hinzufahren.“ Die meisten Personen dort seien auf Familienbesuch oder Doppelstaatsbürger. „Sie haben sich erst in den letzten Tagen, zum Teil in den letzten Stunden bei uns manifestiert.“ Man sei von der hohen Zahl überrascht gewesen, anfangs habe man mit weniger als die bereits herausgeholten gerechnet.

Die SPÖ warf Schallenberg und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „Versagen“ und „Untätigkeit“ bei der Hilfe für Österreicher in Afghanistan vor. Andere Staaten hätten die Evakuierungen ihrer Staatsbürger schon vor einer Woche abgeschlossen bzw. würden diese von Verstecken abholen und sie zum Flughafen geleiten. Die Bundesregierung sage „unseren Mitbürger*innen lapidar, sie sollen sich selbst zum Flughafen durchschlagen. Das ZiB2-Interview mit dem Außenminister hat erschreckend deutlich gemacht, dass außer Showpolitik und Sprüchen kaum etwas übrigbleibt“, kritisierte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried.

Türkei: Gespräche zur Sicherung des Flughafens laufen weiter

Trotz des Abzugs der türkischen Streitkräfte aus Afghanistan ist die Sicherung des Flughafens in Kabul durch die Türkei noch nicht vom Tisch. „Nachdem unsere Soldaten abgezogen sind, können wir den Betrieb des Flughafens fortsetzen. Die Gespräche laufen weiter“, sagte Präsidentensprecher Ibrahim Kalin dem Sender NTV. Der Abzug, der am Mittwoch begonnen hatte, werde 36 Stunden dauern. Die ersten Soldaten kamen am Donnerstag in Ankara an.

Der Flughafen in Kabul wurde bisher unter anderem von türkischen Soldaten gesichert, teils wurde auch der Service für den Flugbetrieb bereitgestellt. Bereits vor der Machtübernahme der Taliban waren unter anderem mit den USA Gespräche darüber geführt worden, ob die Türkei den Flughafen weiter sichern und betreiben könnte. Die Türkei hatte sich mehrmals dazu bereit erklärt, die Taliban hatten das jedoch abgelehnt.

Eine US-Soldatin empfängt ein Kleinkind auf einem Evakuierungsflug. © MARC LOI

Albanien und Kosovo wollen Tausende Afghanen aufnehmen

Die Balkanländer Albanien und Kosovo haben indes ihre Bereitschaft bekräftigt, tausende Afghanen zumindest vorübergehend aufzunehmen. Albanien werde etwa 4000 Menschen, die als sogenannte Ortskräfte für die NATO-Mission in Afghanistan tätig gewesen seien, sowie ihren Angehörigen Aufenthalt gewähren, erklärte Ministerpräsident Edi Rama am Mittwoch (Ortszeit) dem US-Nachrichtensender CNN.