Zehn Wölfe in Tirol nachgewiesen, mehr als 300 tote Schafe gemeldet

Innsbruck – Am Donnerstag lagen wieder Ergebnisse von DNA-Untersuchungen nach diversen Rissen in Tirol vor. In diesem Jahr wurden laut Land bis dato rund 300 Schafe und vereinzelt auch Rinder von großen Beutegreifern getötet. Die meisten Risse sind Wölfen zuzuschreiben. Rund 50 Mal war aber auch ein Bär der Angreifer. "Bislang wurden neun Wölfe aus der italienischen Quellpopulation, darunter eine Wölfin, genetisch identifiziert. Zudem wurde ein Wolf aus der nördlichen Population nachgewiesen", hieß es in der Aussendung.

Ende Juli waren Tiere in Hopfgarten im Brixental/Kelchsau gerissen worden – von einer Wölfin, wie die Untersuchung ergab. Das Tier aus der italienischen Population trägt die Bezeichnung 126FATK. Es ist heuer das erste Mal, dass ein Weibchen in Tirol nachgewiesen wurde.

Vergangenen Freitag wurde ein totes neugeborenes Kalb aus Mieders gemeldet. Diese Woche wurde ein erst wenige Tage altes Kalb in Assling tot aufgefunden. Beide Tiere wurden amtsärztlich begutachtet. Es besteht der Verdacht, dass es ein Wolf gerissen hat. In Assling wurde bereits im Juli mehrfach eine Wolf der italienischen Population nachgewiesen. Auch aus Außervillgraten wurde ein totes Kalb gemeldet. Dieses konnte allerdings nur noch anhand von Fotos beurteilt werden. Auch hier gab es bereits Schafsrisse, die einem Wolf zuzuordnen sind.

Ein weiterer Wolf aus der italienischen Population riss am 18. August mehrere Tiere in Hochoetz. In den benachbarten Almgebieten kam es in diesem Jahr bereits mehrfach zu Rissen, in etlichen Fällen wurde ein Wolf nachgewiesen.