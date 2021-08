Erster Lichtblick im Sonnental: Mitterwallner brilliert in Team-Staffel

Innsbruck – „Das gibt mir einen unglaublichen Selbstbewusstseins-Schub“, befand die Silzerin Mona Mitterwallner gestern im Anschluss an die Team-Staffel der Mountainbike-WM im italienischen Val di Sole. Die 19-Jährige landete mit ihren fünf Kollegen, darunter die drei Tiroler Gregor Raggl, Samuel Gabl und Laura Stigger, auf Platz acht (Weltmeister Frankreich) und fixierte dabei die beste Damen-Zeit im Starterfeld

Eine Ansage, dabei war Mitterwallner im Vorfeld der WM noch skeptisch: „Ich hatte kein gutes Gefühl, denn ich war in der Vorwoche wegen einer Klimaanlage verkühlt.“ Für ihren Einzel-Start am Samstag (U23) rückt die Junioren-Weltmeisterin zwangsläufig in die Favoritenrolle, zumal die Französin Loana Lecomte krankheitsbedingt passen muss. Ihre größte Rivalin dürfte nun die Ötztaler Olympia-Teilnehmerin Laura Stigger (20) werden.