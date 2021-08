„Oma Putz“: Zdenka Hartmann-Prochazkova ist tot

Zdenka Hartmann-Prochazkova wurde am 4. April 1926 in Prag geboren, studierte am Prager Konservatorium und in Brünn und trat in tschechischen, aber auch in deutschsprachigen Theatern auf. Auch in zahlreichen Filmen und Fernsehserien wirkte sie mit. Nach ihrer Heirat mit dem österreichischen Geschäftsmann Erich Hartmann nahm sie die österreichische Staatsbürgerschaft an. 2010-2020 war sie als „Oma Putz“ auf den heimischen Fernseh-Bildschirmen präsent. (APA)