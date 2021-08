Wörgl – Beim Waschen von Arbeitsmaterialien wurde am Donnerstag in einer Firma in Wörgl eine 17-Jährige verletzt. Laut Polizei wurde der Gummihandschuh und dadurch auch die Hand der Jugendlichen in die Spezialwaschmaschine gezogen. Obwohl ein anderer Arbeiter die Maschine sofort stoppte, erlitt die 17-Jährige eine Fraktur am linken Unterarm. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)