Knifflige Fragen bei versteckten Baumängeln

Martin J. Moser: Auf beinahe jeder 2. Baustelle entstehen Probleme mit gerade aktuell enorm gestiegenen (Rohstoff-) Preisen, Verzug der Handwerker und – oft auch absichtlich – verdeckten Mängeln. Das betrifft also Tausende Bauvorhaben. Ein Bauprozess dauert durchschnittlich über zwei Jahre und kostet nach meiner vorsichtigen Schätzung im Schnitt 25.000 Euro. Sachverständige und Gerichtsgebühren verschlingen dabei meist Unsummen. Natürlich müssen auch spezialisierte Bauanwälte für ihre Leistungen bezahlt werden. Dabei müssen häufig mehrere Firmen geklagt werden, da diese die Verantwortung für (auch versteckte) Mängel sich üblicherweise wechselseitig zuschieben.

Was raten Sie Betroffenen beim Auftreten von „versteckten“ Mängeln?

Moser: Fristen müssen eingehalten werden. Die Beratung durch einen auch technisch versierten Rechtsanwalt schon beim ersten Hauch eines Problems ist dann der erste Schritt. Gleichzeitig ist es ungemein wichtig, sofort Beweise zu sichern. Ein altes Sprichwort am Bau zu beherzigen, hilft: „Wer schreibt, der bleibt!“ Also dokumentieren, d. h. der Anwalt sollte unverzüglich mit der Prüfung des Sachverhalts betraut werden. Ansonsten wird jeder Mangel regelmäßig bestritten. In solchen Fällen hat man vor Gericht oder auch bei außergerichtlichen Verhandlungen geringe Chancen. Dann kann auch der beste Rechtsanwalt nur noch wenig ausrichten.