Zu Besuch in Bad Kleinkirchheim: Auch im Sommer eine Abfahrt wert

Wo normalerweise Tausende Fans den schnellsten Skifahrerinnen der Welt zujubeln, grasen gerade ein Dutzend Kühe und genießen die Einsamkeit. Auch in den Après-Ski-Bars, die am Fuße der Franz-Klammer-Strecke in Bad Kleinkirchheim angesiedelt sind, herrscht an diesem Sommertag Ruhe.