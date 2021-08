Baumstamm überrollte Mann in Steinach: 69-Jähriger gestorben

Steinach am Brenner – In Steinach am Brenner ist am Donnerstag ein Mann tödlich verletzt worden. Zwei Österreicher (69 und 71 Jahre alt) führten am Vormittag gegen 11 Uhr dort Forstarbeiten durch. Dabei zogen sie Holzstämme mit einer Seilwinde zu einem Forstweg. Einer der Stämme rollte dabei laut Polizei plötzlich weg und überrollte den 69-Jährigen.