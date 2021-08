Sommer 2021 einer der zehn wärmsten der Messgeschichte

Beim Blick auf die Hitzetage (mindestens 30 Grad) sieht die ZAMG ein Ost-West-Gefälle. Während im Süden und Osten Österreichs überdurchschnittliche viele gemessen wurden, liegt die Zahl im Westen und Norden knapp unter dem Mittel – so auch in Innsbruck, wo heuer 19 Hitzetage gezählt wurden.

Auch hier betont Orlik die massive Erwärmung im Laufe der letzten Jahrzehnte: „So viele Hitzetage wie heuer hätten vor nur 30 Jahren in vielen Regionen Österreichs einen neuen Rekord bedeutet. Mittlerweile sind sie der Normalfall und die Rekorde der Landeshauptstädte liegen größtenteils im Bereich von über 40 Hitzetagen, gemessen in den Sommern 2003 und 2015.“

📸 So schön ist der Sommer in Tirol: Wir suchen die besten Leserfotos

Da in den kommenden Tagen noch jede Menge Regen auf uns zukommt, ist eine endgültige Niederschlagsbilanz für den Sommer 2021 noch nicht sinnvoll. Laut der ZAMG lässt sich aber bereits sagen, dass es in Tirol sowie in Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und in der nördlichen Steiermark durchschnittlich viel, wenn nicht mehr, geregnet hat.