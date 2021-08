Dreharbeiten in St. Johann: Gipfel-Sieg mit Jarmer und Bilgeri

„Wir stellen in menschlich starken Porträts jeweils zwei Menschen auf Augenhöhe vor, die auf unterschiedlichste Weise schwere und ehrgeizige Lebensabschnitte zu einem persönlichen Gipfel-Sieg gemacht haben“, erklärt Obfrau Marianne Hengl ihr Konzept.

Gestartet wurde im Oktober 2012 in Tirol mit dem blinden Extremkletterer und -bergsteiger Andy Holzer und Autor Felix Mitterer.

Am Mittwoch fanden im Büro von Carlo Chiavistrelli – Hanel-Ingenieure in St. Johann die Dreharbeiten für den mittlerweile 33. Gipfel-Sieg statt.

Am 16. Oktober auf ORF III können die Zuseher dann unter anderem erfahren, dass Jarmer als zweijähriges Mädchen nach ihrem Unfall dachte, dass jetzt alle Menschen nichts mehr hören, und Bilgeri erzählt von der schmerzhaften Erfahrung, dass seine Mutter nur bei einem einzigen seiner mehr als 3000 Konzerte war, sein Vater gar nie. Oder dass zum Beispiel in Ägypten mit gehörlosen Menschen viel natürlicher umgegangen wird als in Österreich.