Den Taliban fehlt Geld, um ihre Herrschaft zu sichern

Um ihre Herrschaft zu konsolidieren, müssen die Taliban also die Menschen versorgen und das Land wieder in Gang bringen. Doch dafür fehlt es an Vertrauen der Afghanen, an Know-how und an Geld. Zuletzt finanzierten ausländische Geber etwa 80 Prozent des Staatshaushalts. 9 Mrd. Dollar an Devisenreserven liegen größtenteils in den USA und in der Schweiz, wie der Spiegel berichtete.