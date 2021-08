Schlagabtausch um Transit-Resolution, Lärmstudie Wipptal kommt in die Gänge

Das ist kein Foto des Transitverkehrs in der Prä-Corona-Zeit. Diese A13-Zustände sind wieder aktuell. © kristen-images

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Zu viel des Guten war nach Ansicht der Opposition das, was ÖVP-Politiker am Mittwoch in Schönberg zum Besten gaben. Wie berichtet, haben 17 Gemeinden des Wipp- und Stubaitals eine Resolution an die Landes-, Bundes- und EU-Politik unterfertigt. Die Forderung ist klar: eine Verkehrsentlastung insbesondere im Lkw-Transitverkehr auf der Brennerroute. Als Fürsprecher saßen u. a. Nationalratsabgeordneter Hermann Gahr, Landtagsmandatar Florian Riedl und Planungsverbandsobmann Alfons Rastner – allesamt ÖVP-zugehörig – am Podium.

Die ÖVP veräppelt die Wipptaler Bevölkerung bezüglich der Zukunft des Transitverkehrs total. Markus Abwerzger (FP-Landesparteiobmann)

„Die ÖVP ist Teil des Problems, nicht der Lösung“, ätzt SP-Chef Georg Dornauer. Es sei regelrecht besorgniserregend, dass sich LH Günther Platter, aber auch LHStv. Ingrid Felipe in Wien in ihren jeweiligen Bundesparteien nicht durchzusetzen in der Lage seien. Nichts mehr als eine „Augenauswischerei“ ortet FP-Landesobmann Markus Abwerzger in dem nunmehrigen VP-Vorstoß.

Ein Antrag der ÖVP im Nationalrat reicht und die Asfinag wird ein Tunnelprojekt in Betracht ziehen. Andrea Haselwanter-Schneider (Liste-Fritz-Parteiobfrau)

Dass die ÖVP den Versuch unternehme, „das eigene Versagen auf die grüne Verkehrsministerin Gewessler abzuwälzen“, bezeichnet Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider als „unglaubwürdig und höchst zynisch“. An die Adresse von Gahr gewandt, erinnert sie den langjährigen Bundespolitiker daran, dass die ÖVP lediglich im Nationalrat einen Antrag für einen Lueg-Tunnel stellen müsse und die Asfinag dem schon folgen würde: „An jedem Machthebel sitzen ist einfach nicht genug, wenn man nicht in der Lage ist, diese Hebel auch in Bewegung zu setzen.“

Sobald es zu konkreten Maßnahmen kommt, springen allen voran die ÖVP-Wirtschaftsvertreter ab. Hermann Weratschnig (Grünen-Nationalratsabgeordneter)

Harsche Kritik an der VP kommt aber auch vom Koalitionspartner Grüne. Verkehrssprecher und Nationalrat Hermann Weratschnig spricht der ÖVP in dieser Aktion die Glaubwürdigkeit ab: „Der Schulterschluss enttarnt sich als Wahlkampfauftakt für die Gemeinderatswahlen.“ Insbesondere, weil sich die Kritik ausschließlich an Verkehrsministerin Gewessler richte. Die Belastungsgrenze beim Brennertransit sei schon längst erreicht – komme es aber zu konkreten Maßnahmen, „springen allen voran die ÖVP-Wirtschaftsvertreter ab“. Was die Luegbrücken-Sanierung betreffe, so verteidigt Weratschnig Gewessler: „In Wirklichkeit wurde die Ministerin mit einem komplett fertigen Projekt konfrontiert.“ Und an die Bevölkerung gerichtet: Die Dienstanweisung für Lärmschutzmaßnahmen der Asfinag entlang der Transitrouten sei „in Bearbeitung“.

