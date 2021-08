Kinder fanden ihren tödlich verunglückten Vater in Enns

Enns – Drei minderjährige Kinder haben ihren daheim bei Reinigungsarbeiten tödlich verunglückten 51-jährigen Vater am Donnerstag in Enns im Bezirk Linz-Land gefunden. Er war durch einen Lichtdurchlass sechseinhalb Meter tief abgestürzt. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.