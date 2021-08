Apple macht Entwicklern in Streit um seinen App-Store Zugeständnisse

San Francisco, Cupertino – Im Streit um die Regeln seines App-Stores hat der US-Technologiekonzern Apple Zugeständnisse an Entwickler gemacht. Wie Apple am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte, sollen App-Entwickler ihren Kunden unter anderem alternative Zahlungsoptionen außerhalb der offiziellen Apple-Plattform anbieten können.

So können die Entwickler Kunden etwa eine E-Mail schreiben und sie darüber informieren, dass sie über ihre Website ein Abonnement abschließen können. Dann fallen keine Kommissionen an Apple an. Außerdem will Apple den Entwicklern mehr Spielraum beim Festlegen ihrer Preise für Apps, Abonnements und Käufe innerhalb der App einräumen. Darüber hinaus soll es einen Hilfsfonds für kleine Entwickler geben. Die Vorschläge müssen noch von einem Gericht gebilligt werden, wo App-Entwickler eine Sammelklage gegen Apple eingereicht haben.