81-Jähriger wartete in Vorarlberg nach Unfall stundenlang auf Hilfe

Bregenz – Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend nach einem Unfall in Alberschwende (Bregenzerwald) stundenlang auf Hilfe warten müssen. Der Mann war gegen 18 Uhr auf einem Forstweg im Ortsteil Müselbach auf der Talfahrt auf regennassem Untergrund mit seinem Wagen von der Fahrbahn gerutscht. Er stürzte mit seinem Pkw 25 Meter über steiles Gelände ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegend an einem Baum hängen, so die Polizei.