Jugendlicher bei Graffiti-Aktion in Innsbruck von Polizisten ertappt

Innsbruck – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, etwa gegen 1.30 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Graffiti-Sprayer in der Roßaugasse in Innsbruck auf. Hierbei handelte es sich um einen 19-jährigen Italiener. Der Jugendliche wurde von den Beamten angehalten und seine Spraydosen sichergestellt. Weiters wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Die Höhe des durch das Graffiti entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. (TT.com)