Ex-Regierungschef Berlusconi in Mailänder Klinik eingeliefert

Mailand – Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi befindet sich seit Donnerstagnachmittag in der Mailänder San Raffaele-Klinik, wo er medizinischen Kontrollen nach seiner Corona-Erkrankung im vergangenen Oktober unterzogen wird. Dies teilten Mitarbeiter Berlusconis am Freitag mit.

Der Großunternehmer, der vier Mal das Premieramt in Italien bekleidet hatte, war im Februar in seiner Residenz in Rom gestürzt und hatte sich an der Hüfte verletzt. Mitte Jänner war er wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus in Monaco eingeliefert worden. (APA)