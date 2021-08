Helene Fischer kündigte neues Album „Rausch" an

Berlin – Popsängerin Helene Fischer hat ein neues Album angekündigt. "Rausch" soll am 15. Oktober erscheinen, wie die 37-Jährige am Freitag auf Instagram mitteilte. "'Ich fühle mich wie im Rausch...', so könnte man die letzten Monate wirklich beschreiben", schrieb Fischer zu dem in blauer und roter Farbe gehaltenen Bild, das sie in leichter heller Bekleidung zeigt.