Gericht soll über Freilassung von Terrorist Anders Behring Breivik entscheiden

Oslo – Ein norwegisches Gericht soll darüber entscheiden, ob der Terrorist Anders Behring Breivik probeweise entlassen wird. Das sagte sein Anwalt Øystein Storrvik der Zeitung Verdens Gang am Freitag. Breivik wurde 2012 für den Mord an 77 Menschen im Osloer Regierungsviertel und auf der Insel Utøya zu 21 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt.

Nach norwegischen Recht kann er nach zehn Jahren Haft eine Entlassung auf Probe beantragen. Da die Staatsanwaltschaft den Antrag bereits abgelehnt hatte, hat Breivik nun Anspruch auf eine gerichtliche Prüfung. „Die Staatsanwaltschaft hat entschieden, einer vorzeitigen Entlassung nicht zuzustimmen und meint, dass die Bedingungen für seine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt weiterhin gegeben sind“, sagte Storrvik der Zeitung. Deshalb soll nun ein Gericht in Telemark darüber entscheiden. „Breivik möchte, dass ich so gut wie möglich für seine Probeentlassung argumentiere“, sagte der Anwalt.