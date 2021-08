Perez auch 2022 bei Red Bull, Bottas-Bestzeit in Spa

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas war am Freitag in Spa-Francorchamps Schnellster.

Spa-Francorchamps – Valtteri Bottas hat im ersten Training nach der vierwöchigen Formel-1-Sommerpause die zweite Saisonhälfte mit einer Bestzeit eröffnet. Der bei Mercedes auf dem Schleuderstuhl sitzende Finne war am Freitag in Spa-Francorchamps Schnellster, 16 Hundertstel vor Max Verstappen, an dessen Red Bull allerdings harte Reifen montiert waren. Verstappens Teamkollege heißt auch 2022 Sergio Perez. Der Vertrag mit dem Mexikaner wurde am Freitag verlängert.