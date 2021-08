Im Herbst 3G-Regel an Tiroler Unis, nur Med-Uni mit 1G für Erstsemestrige

Die Universität Innsbruck kann künftig nur unter Einhaltung der 3G-Regel besucht werden. © TT

Innsbruck – Die Universitäten wollen im Frühjahr nach Möglichkeit zur Präsenzlehre zurückkehren. Nun stellte sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen dies geschehen soll. Seit Freitag ist klar: An den Tiroler Hochschulen wird ab Herbst die 3G-Regel gelten. Damit haben nur Geimpfte, Genesene oder frisch Getestete Zutritt. Die Med-Uni Innsbruck geht einen Schritt weiter und verlangt von allen Erstsemestrigen eine vollständige Impfung.

Medizin-Rektor Wolfgang Fleischhacker dazu in einer Aussendung: „Die Impfung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrbetrieb an den Tirol-Klinken. Wir glauben, dass das für angehende Medizinerinnen und Mediziner, die wir ausbilden, zumutbar ist. Im Spitalsbereich geht die Sicherheit aller Patientinnen und Patienten vor.“ Er rechnet deshalb damit, dass die Durchimpfungsrate der Innsbrucker Medizin-Studierenden von derzeit über 80 Prozent auf über 90 Prozent zu Semesterbeginn steigen wird.

Faßmann glaubt an erfolgreichen Neustart

„Dank des höchst professionellen Krisenmanagements der Tiroler Universitäten und Hochschulen bin ich sicher, dass uns der Neustart in größtmöglicher Präsenz gelingen wird“, betonte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nach einem Gesprächstermin mit allen Vertreterinnen und Vertretern der Tiroler Hochschulkonferenz am Freitag.

Denn das sei das erklärte Ziel, dem sich auch die beiden öffentlichen Universitäten in Tirol, die Universität Innsbruck und die Medizinische Universität Innsbruck, ebenso wie die drei Tiroler Fachhochschulen, das MCI, die FH Kufstein Tirol sowie die fh gesundheit (fhg), die beiden Pädagogischen Hochschulen, die Pädagogische Hochschule Tirol (PHT) und die Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein (KPH Edit Stein) und Tirols einzige Privatuniversität, die UMIT Tirol, angeschlossen haben.

Das Rüstzeug dafür haben sie laut dem Wissenschaftsminister – nicht zuletzt dank der Impfmöglichkeiten und dank des 2. COVID-19-Hochschulgesetzes, das allen Universitäts- und Hochschulleitungen auch im Wintersemester 2021/22 die autonome und flexible Anwendung der 3G-Regel erlaubt. „Die Universitäts- und Hochschulleitungen haben es damit in der Hand, flexibel auf ihre eigenen Anforderungen und dynamisch die aktuelle Infektionslage eingehen zu können“, betonte Faßmann.

3G auch für Termine in Studienabteilung oder Sitzplatzbuchungen

In Tirol gilt demnach im Herbst an allen acht Institutionen die 3G-Regel, wie aus dem Gespräch mit den Hochschulvertreterinnen und Vertretern hervorging. „Wir wenden die 3G-Regel schon seit dem Sommersemester nicht nur für die Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen und Präsenzprüfungen an, sondern auch für Terminbuchungen in der Studienabteilung und im Prüfungsreferat sowie für die Sitzplatzbuchung in der Universitätsbibliothek. Daran wollen wir auch im Wintersemester festhalten. Da ein hoher Anteil unserer Studierenden aus dem europäischen Ausland zu uns kommt und viele Studierende interdisziplinär arbeiten, werden wir hier auch weiterhin in unseren sozialen Medien breit über die Sicherheitsmaßnahmen und die Impfmöglichkeiten informieren“, sagt etwa der an der Universität Innsbruck zuständige Vizerektor für Lehre, Bernhard Fügenschuh.

Ähnlich sieht man das am MCI, an der Pädagogischen Hochschule Tirol, (PHT), an der UMIT Tirol sowie an der fh gesundheit in Innsbruck und der FH Kufstein Tirol, die nur mit 3G-Nachweis betreten werden dürfen. „Unsere Studierenden kommen aus aller Welt und sind im Rahmen der Lehre intensiv in Projektarbeiten eingebunden, viele davon in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Hier müssen wir besondere Sorgfalt walten lassen“, führt MCI-Rektor Andreas Altmann aus. Das unterstreichen auch fhg-Geschäftsführer und FH-Rektor Walter Draxl sowie UMIT TIROL-Rektorin Sandra Ückert: „Wir bilden Studierende in Gesundheitsberufen aus, die bereits im Studium in direktem Kontakt mit Patientinnen und Patienten stehen. Das rechtfertigt eine strengere Vorgangsweise“. Die fh gesundheit konnte bereits im März Impfungen für ihr Personal und ihre Studierenden anbieten, die sehr gut angenommen wurden.

In die gleiche Richtung argumentiert PHT-Rektor Thomas Schöpf: „Wir wollen kein Risiko eingehen, nachdem unsere PH-Studierenden Praktika machen und an Praxisschulen unterrichten.“

Vollständige Impfung an Med-Uni auch für klinischen Bereich

Am weitesten geht wie bereits erwähnt die Medizinische Universität Innsbruck, die für die Erstsemestrigen im Wintersemester 2021/22 kurzerhand den Nachweis einer vollständigen Impfung verfügt hat. Für die Teilnahme am Lehrbetrieb im klinischen Bereich ist der Nachweis einer vollständigen Impfung vorgesehen.

Auf eine hohe Impfbereitschaft ihrer Studierenden setzen auch das MCI, die FH Kufstein und die Katholische Privathochschule Edith Stein. „Wir haben unsere Studierenden bereits dazu aufgerufen, sich rechtzeitig vor dem Start des Wintersemesters 2021/22 impfen zu lassen“, betonen MCI-Kollegiumsleiter Franz Pegger, FH-Kufstein-Geschäftsführer Thomas Madritsch und KPH-Rektor Peter Trojer, die dabei auch auf die vorhandenen Impfangebote in Tirol verwiesen haben. Das ist nicht nur in den öffentlichen Impfzentren möglich, sondern Ende September und Anfang Oktober an bestimmten Terminen auch am Campus der Universität Innsbruck und weiteren Hochschulen.