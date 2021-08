Keine Party zu aktuellen Chart-Hits: Auch die heutige Jugend tanzt zu 80er-Musik

Innsbruck – „Nie mehr Schule“, tönt es aus der Anlage, „keine Schule mehr“, grölen die Jugendlichen im Raum und tanzen ausgelassen zu dem ehemaligen Kassenschlager. Dabei feiern die circa 18- bis 30-Jährigen keinen gemeinsamen Abschluss, sondern tanzen einfach in der Diskothek. Auch beim nächsten 80er-Hit von Queen singt das junge Partyvolk lautstark mit: „I want it all, i want it all, i want it now.“ Es zeigt sich zwischen dem Refrain ebenso textsicher wie zuvor bei Falcos „Nie mehr Schule“.