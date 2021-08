Motorradfahrer stürzte auf Gerlos Bundesstraße über Böschung

Gerlos – Ein 48-jähriger Deutscher hat sich am Freitag bei einem Motorradunfall in Gerlos im Zillertal schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann in einer leichten Linkskurve auf der Gerlos Bundesstraße aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der 48-Jährige stürzte daraufhin, stieß gegen eine Leitschiene und rutschte über eine Böschung.