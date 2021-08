Aus für instabile Funkverbindung in Jungholz

Vorbei sind bald die Zeiten des Internetausfalls in Jungholz. 500.000 Euro wird der neue Glasfaser-Daten-Highway kosten.

Jungholz – Um in ganz Tirol eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur und damit eine leistungsfähige Internetverbindung zu schaffen, forciert das Land Tirol den Breitbandausbau im ländlichen Raum. Ein besonderes Vorhaben wird nun in Jungholz verwirklicht. Auf dem Landweg ist der Ort nur über deutsches Staatsgebiet erreichbar und derzeit nur über eine Funkstrecke mit dem österreichischen Telekommunikationsnetz verbunden. Diese fiel in der Vergangenheit mehrmals aus, wodurch auch Internet- und Telefondienste zeitweise nicht funktionierten.