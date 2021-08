Kia Stinger mit Facelift: Sorgenfalten für die Konkurrenz

Von außen erkennt man das Facelift an den neuen Scheinwerfern. Die herrlich lange Motorhaube, das abfallende Dach und der gelungene Abschluss mit seinen vier armdicken Endrohren sind gleich geblieben, verfehlen aber ihre Wirkung nicht. Lediglich das durchgezogene Leuchtband am Heck des Koreaners ist neu. Mittlerweile gehört das offenbar zum guten Ton oder besser Bild.

Als wir uns in den Fahrersitz fallen lassen, werden wir von sportlich-straffen Leder-Polstern in Empfang genommen. Man hat reichlich Platz und findet zahlreiche Ablagen. Der Materialmix ist sehr gelungen und die Verarbeitung auf hohem Niveau. Während man vorne recht bequem sitzt, geht es in der zweiten Sitzreihe – zumindest für großgewachsene Insassen – recht beengt zu. Ab 180 Zentimetern Körpergröße geht man mit dem Dach-Himmel gelegentlich auf Tuchfühlung. Gewachsen ist mit dem Face-Lift auch der mittig sitzende Touch-Screen (jetzt 10,25 Zoll groß), mit dem sich das Multimedia-System bedienen lässt. Das System reagiert schnell, und mühelos navigiert man durch die Menüs. Der wahre Stachel ist aber der Antrieb: Wer jetzt befürchtet, ein künstlich hochgezüchteter 1,5-Liter-Turbo sitzt unter der schicken Haube, der irrt. Der Stinger schöpft seine Kraft aus sechs, in V-Formation angeordneten, Brennkammern, deren Gesamt-Volumen 3,3 Liter ausmacht. Zudem wird das Aggregat von zwei Turboladern mit Frischluft versorgt. Diese Kombination bringt 366 PS und 510 Nm, die der Koreaner auf alle vier 18-Zöller verteilt. Für den Sprint braucht der Athlet 5,4 Sekunden und Schluss ist erst bei 270 km/h.