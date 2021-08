Extrembergsteiger Peter Habeler will es noch mal wissen

Er war der erste Europäer an den Big Walls im Yosemite Valley, hat die schnellste Durchsteigung der Eiger Nordwand gemeistert und viele weitere Gipfelsiege an weiteren drei 8000ern gefeiert. Auch wenn einige Erfolge lange zurückliegen. Habeler ist immer noch ein Vollblut-Bergsteiger. An seinem 75. Geburtstag etwa bezwang er erneut die Eiger Nordwand.

Jetzt wolle Habeler es noch mal wissen. Begleitet wurde er von einem 8-köpfigen TV-Team. Das Ergebnis wird kommendes Jahr am 22. Juli – zu Habelers 80. Geburtstag – in der Doku-Reihe „Bergwelten“ auf Servus TV zu sehen sein. In den Interviews erzählt Habeler unter anderem von seinen extremen Erstbegehungen und weiteren Erfolgen im Bergsport und zeigt, was im hohen Alter alles möglich ist. (TT)