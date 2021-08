Tweet zur Zukunft des Ex-Ministers: Anschobers „neue berufliche Existenz“

Wien – Im April hatte Rudolf Anschober wissen lassen, als Gesundheitsminister abzudanken – wegen gesundheitlicher Probleme. Die Corona-Krise hatte den Oberösterreicher zeitlich und mental gefordert. Auch viel Kritik gab es an dem Grünen-Politiker ob des Handlings. Sein stetes „Die nächsten Wochen werden entscheidend sein“ brachte ihm Häme ein. Regeneriert hat sich Anschober in den vergangenen Monaten. Nun hat er sich mit News zurückgemeldet. Via Twitter: „Nächste Etappe: eine neue berufliche Existenz. Kommende Woche starten meine ersten Vorträge – sieben in vier Monaten – zu Krisenprävention, gesundheits- und sozialpolitischen Themen. Und noch im September wird es Neuigkeiten geben zu meiner Zukunft als Autor. Veränderungen sind spannend!“