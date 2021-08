TT-Analyse zum Strache-Prozess: Die engen Grenzen des politischen Anstands

Heinz-Christian Strache und Walter Grubmüller sind sich vermutlich tatsächlich keiner Schuld bewusst. Jahrelang haderte Grubmüller mit dem „System“, das ihm keinen Zugang zum Privatkrankenanstaltenfonds Prikraf gewähren wollte. Seine Widersacher sah er in den Platzhirschen der Branche, die sich unliebsame Konkurrenz vom Hals halten wollten. Die Schwarzen in der Kammer, die Roten im Gesundheitsministerium, dazwischen zerrieben der aufrechte Kämpfer Grubmüller: An dieser Geschichte konnte Strache gar nicht vorbei.