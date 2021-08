Workshops in Area 47: Junge Wakeboarder und Firmen gesucht

Früh übt sich, wer ein Wakeboard-Meister werden will. Gelegenheit dazu gibt’s am Montag und Dienstag in der Area.

Ötztal-Bahnhof – Am Montag und Dienstag können Kinder ab 10 Jahren in einem zweitägigen Workshop in der Area 47 das Wakeboarden erlernen. Unter der Anleitung der Tarrenzerin Daniela Zoller braucht es keine besonderen Vorkenntnisse. Alle Infos und Anmeldung gibt es unter www.area47.at im Internet. Dort können sich noch Firmen-Teams (Führungskräfte und Mitarbeiter) für das Event „Blob the Boss“ am 3. September melden. (TT)