Einsatz für Tiroler Feuerwehrleute am Peloponnes beendet

Innsbruck – Der Einsatz der Tiroler Feuerwehr in Griechenland ist beendet. „Die fünf Männer, die zuletzt am westlichen Peloponnes bei der Bekämpfung der Waldbrände geholfen haben, sind wieder da“, sagt Toni Wegscheider vom Landesfeuerwehrverband: „Sie sind mit dem Tanklöschfahrzeug wohlbehalten in der Heimat eingetroffen.“ Noch in Griechenland wurde den Tirolern eine große Ehre zuteil.