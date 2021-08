Baumstamm drehte sich: 55-Jähriger bei Forstunfall in Elbigenalp verletzt

Elbigenalp – Bei einem Forstunfall in einem Wald in Untergiblen im Gemeindegebiet Elbigenalp wurde am Freitagnachmittag ein 55-Jähriger schwer verletzt. Der Mann arbeitete gemeinsam mit einem 29-Jährigen oberhalb des Skiliftes Sonnenlift. Der ältere der beiden Einheimischen brachte einen etwas größeren Holzstamm in Richtung Tal.