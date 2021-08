Viele offene Fragen nach tödlichem Familienstreit in Wörgl

Wörgl – Große Bestürzung herrscht in Wörgl nach einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn mit Todesfolge. Heute wollen die Beamten des Landeskriminalamts (LKA) den tatverdächtigen Sohn einvernehmen. Man hofft so, die noch fehlenden Puzzleteile zu Tathergang und Motiv zusammenzutragen.

Bislang bekannt ist, dass am Samstag um 6.30 Uhr ein Notruf bei der Polizei einging. Nachbarn hatten bemerkt, dass in einer Wohnung in Wörgl ein heftiger Streit zwischen Vater und Sohn im Gange war. Wenige Minuten nach der Alarmierung waren die Einsatzkräfte zugegen und mussten gleich Erste Hilfe leisten.

Die Streitigkeiten waren eskaliert und in eine heftige körperliche Auseinandersetzung übergegangen. Nachbarn griffen in den Streit ein und versuchten, den 29-jährigen Unterländer zurückzuhalten. Der 52-jährige Vater schaffte es, die Wohnung zu verlassen. Er wurde von den Einsatzkräften auf einer Bank vor dem Haus aufgefunden und befand sich bereits in einem kritischen Gesundheitszustand. Die sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten das Leben des Wörglers aber nicht mehr retten. Er verstarb noch an Ort und Stelle.