Polizei bittet um Hinweise zu Einbruch in Restaurant in Hall

Hall – Am Samstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, drang ein Unbekannter in Hall in ein Restaurant ein. Der Täter brach ein geschlossenes Fenster auf und stieg in die Gaststube des Restaurants ein. Der Mann, der von einem Passanten beobachtet wurde, durchsuchte das Lokal und verließ es wieder durch dasselbe Fenster.