Test gegen Dornbirn: Die „Hex“ am Haie-Schläger soll verschwinden

Gut Ding braucht (manchmal) Weile: Und so mussten die knapp 1000 Fans in der Tiwag Arena am Freitagabend lange warten, bis sie (endlich) jubeln durften: Zuerst gelang Mike Huntebrinker gegen die Pustertaler Wölfe der Ausgleich und in der Verlängerung schnürte der 29-Jährige dann den Doppelpack zum 2:1-Sieg nach Verlängerung. Der erste Sieg im dritten Vorbereitungsspiel tat gut ...